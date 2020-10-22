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Член ЛДПР объяснил избиение сына 

Артём Кульша 53 минуты назад
Член ЛДПР объяснил избиение сына
Фото: РИА Новости
Сотрудник пресс-службы партии ЛДПР Виктор Козин поместил сына под сиденье в метро, чтобы защитить других пассажиров. Об этом, как сообщает «Медиакиллер», он заявил сам.
Вчера средства массовой информации распространили видеозапись, на которой Козин шлепает своего четырехлетнего сына, лежащего под сиденьем в вагоне метро Москвы. Сегодня, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин заявил, что эта история — фейк, а единственным представителем пресс-службы ЛДПР является он, Дюпин.
Сегодня «Медиакиллер» сообщил, что Следственный комитет инициировал проведение проверки по факту публикации упомянутого ролика и вызвал Козина на дачу объяснений. В качестве места работы он указал ЛДПР, в качестве должности — заместителя начальника отдела пресс-службы.
Также Козин назвал сына гиперактивным и заявил, что поместил его под сиденье, чтобы оградить пассажиров метрополитена от его буйств; что на полу тому не было холодно, так как на нем были надеты два свитера; что не бил ребенка, а махнул рукой; что мать мальчика не занимается его воспитанием, потому что пишет диссертацию по инновационной экономике.

«Мы надеемся, что Козина лишат места в партии, что может позволить и другим задуматься о своем поведении в публичном пространстве. Должен же уже кто-то объяснить жириновцам, что вести себя нагло и грубо, применять физическую силу в цивилизованной стране просто нельзя», — сообщает «Медиакиллер».

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Комментарии
Политика , Происшествия , Виктор Козин , ЛДПР , СКР
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