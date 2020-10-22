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Лавров заявил о неготовности Запада к диалогу 

Моя Москва.онлайн 53 минуты назад
Министр иностранных дел России сообщил об этом во время своего видеообращения к участникам Академического форума БРИКС.
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Политика , Видео , БРИКС
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