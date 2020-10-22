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Лавров заявил о неготовности Запада к диалогу
Моя Москва.онлайн
53 минуты назад
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Министр иностранных дел
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сообщил об этом во время своего видеообращения к участникам Академического форума
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