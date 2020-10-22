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Ереван выбрал США вместо России 

Алиса Селезнёва 55 минут назад
Ереван выбрал США вместо России
Фото: ТАСС
Армянский лидер Никол Пашинян рассчитывает на встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, которые пройдут в Вашингтоне, и посылает очередной сигнал России. Об этом пишет «Свободная пресса».
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе перешел в острую фазу 27 сентября. 10 октября по итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана Ереван и Баку объявили гуманитарное перемирие. С тех пор конфликтующие стороны неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении. 20 октября президент Азербайджана объявил о взятии ряда населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе города Зенгилан. А армянский лидер констатировал, что на данном этапе конфликт не имеет политического решения.
23 октября госсекретарь США Майк Помпео проведет встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. По мнению американского политолога и эксперта в области международных отношений Питера Тейса, большого прорыва ждать не стоит, однако посредничество Вашингтона может дать больше времени армянской стороне.

«Этот кавказский визит направлен на повышение международного имиджа администрации Трампа и подчеркивание своего геополитического положения в мире», — уверен он.

При этом «Свободная пресса» отмечает, что есть данные об обстрелах со стороны Армении после достигнутых договоренностей о перемирии в Москве.

«Такой шаг Еревана трудно рассматривать иначе, как откровенный демарш по отношению к миротворческим усилиям Москвы. Которую не удается втянуть в конфликт на стороне Армении или активизировать действия по линии ОДКБ», — отмечается в статье.

Также издание напомнило, что Пашинян уже назвал президента Франции Эммануэля Макрона наиболее комфортным собеседником, а также фактически продемонстрировал России, что США являются главными в Минской группе по Карабахскому урегулированию. «Уход с российской орбиты» подтверждает и визит в Брюссель для встреч с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Европейского совета Шарлем Мишелем президента Армении Армена Саркисяна.

«Вот только Москва, кажется, достаточно спокойно смотрит на эти маневры лавирующей между Западом и Россией Армении, особенно на фоне стабильных отношений с Азербайджаном», — подчеркивается в статье.

Видео дня. Российские чиновники избирательно подключают газ в Париже
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Политика , Шарль Мишель , Армен Саркисян , Йенс Столтенберг , Никол Пашинян , Эммануэль Макрон , МИД , Европейский совет , НАТО
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