Ереван выбрал США вместо России 

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе перешел в острую фазу 27 сентября. 10 октября по итогам переговоров глав МИД России , Армении и Азербайджана Ереван Баку объявили гуманитарное перемирие. С тех пор конфликтующие стороны неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении. 20 октября президент Азербайджана объявил о взятии ряда населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе города Зенгилан. А армянский лидер констатировал, что на данном этапе конфликт не имеет политического решения.

23 октября госсекретарь США Майк Помпео проведет встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. По мнению американского политолога и эксперта в области международных отношений Питера Тейса, большого прорыва ждать не стоит, однако посредничество Вашингтона может дать больше времени армянской стороне.

«Этот кавказский визит направлен на повышение международного имиджа администрации Трампа и подчеркивание своего геополитического положения в мире», — уверен он.

При этом «Свободная пресса» отмечает, что есть данные об обстрелах со стороны Армении после достигнутых договоренностей о перемирии в Москве.

«Такой шаг Еревана трудно рассматривать иначе, как откровенный демарш по отношению к миротворческим усилиям Москвы. Которую не удается втянуть в конфликт на стороне Армении или активизировать действия по линии ОДКБ», — отмечается в статье.