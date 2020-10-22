Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Госдуме призвали Google прислушаться к «голосу разума» 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
В Госдуме призвали Google прислушаться к «голосу разума»
Фото: РИА Новости
«Мы будем ужесточать нормы регулирования деятельности ИТ-компаний. Платформам пора прислушаться к голосу разума и требованиям нашего законодательства», — сказал депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя продолжающуюся дискуссию о мерах по принуждению американских интернет-корпораций к соблюдению российского законодательства.

«Нынешние штрафы для ИТ-корпораций за игнорирование интересов пользователей и прямые акты цензуры не эффективны, — считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. — Для компании, которая охватывает весь мировой рынок, штраф в 400 тысяч рублей — это смешно. Нужно увеличивать цифры в сотни раз. При этом пока гиганты вроде Google или Facebook не имеют своих представительств в нашей стране, взимать с них штрафы проблематично. Нужно обязать их открыть свои локальные офисы, если они хотят работать и зарабатывать в России».

«Помимо штрафов, с правовым нигилизмом глобальных ИТ-корпораций можно бороться воздействием на их бухгалтерию. Здесь было бы эффективным введение ограничений по линии госзакупок и госконтрактов. Нужно прекратить взаимодействие государственных организаций с интернет-гигантами в области продвижения, организации различных промокампаний и так далее. Кстати, такая инициатива уже прорабатывается. Также нужно ограничивать их рекламную деятельность. По моим оценкам, российский госсектор платит этим корпорациям 4-5 миллиардов рублей ежегодно», — поделился Горелкин.
При этом собеседник отметил, что не поддерживает идею о замедлении трафика для ИТ-корпораций или блокировке их ресурсов. «Это ударит по российским пользователям. История с мессенджером Telegram это красноречиво показала. Потому, на мой взгляд, такие меры не эффективны и вызывают раздражение в обществе», — отметил депутат Госдумы.

«Кроме того, мы должны активнее задействовать механизм международных организаций и международных судов. Там, где есть общие интересы, Россия должна объединяться с другими странами, потому что для всех уже стало очевидным — разработка законов, регулирующих деятельность ИТ-гигантов — это мировой тренд. Например, проблема локализации и защиты персональных данных пользователей актуальна в равной степени как для Евросоюза, так и для России. Если бы мы могли объединиться в этом сегменте — воздействие на интернет-платформы стало бы более эффективным», — подчеркнул Горелкин.

Наличие эффективного законодательства в ИТ-сфере может иметь важное значение для российской экономики, добавил собеседник. И формирование такого законодательства — одна из ключевых целей на ближайшие годы. «Это не пустые слова, мы будем ужесточать нормы в отношении деятельности интернет корпораций, и я призываю платформы прислушаться к голосу разума, а не следовать каким-то собственным представлениям о нашей стране, которые зачастую не соответствуют действительности», — заключил Горелкин.
Напомним, Минюст США подал иск к американской корпорации Google, обвинив ее в монополизме. Google обвиняется в злоупотреблении своим доминированием в области онлайн-поиска для того, чтобы уничтожать конкуренцию, из-за чего потребителям был нанесен вред.
Ранее член Общественной палаты Александр Малькевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил о том, что другая американская корпорация — Facebook — «по-хамски ведет себя в отношении россиян. Потому нам нужно в максимально оперативные сроки принять закон, обязывающий западные IT-компании работать в российском правовом поле». По его словам, России нужно принять закон, обязывающий западные IT-компании открыть свои представительства на территории России нашей страны.
Между тем Лента.ру писала о том, что за последние несколько лет YouTube без объяснения причин заблокировал более двух сотен русскоязычных каналов, а Twitter и Facebook отказываются локализовать данные россиян и выплачивать штрафы за несоблюдение местных законов.
Видео дня. Российские чиновники избирательно подключают газ в Париже
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Кремле отреагировали на данные о смерти ростовских пациентов из-за нехватки кислорода В Кремле отреагировали на данные о смерти ростовских пациентов из-за нехватки кислорода Путин обсудил реализацию ОПЕК+ с наследным принцем Саудовской Аравии Путин обсудил реализацию ОПЕК+ с наследным принцем Саудовской Аравии Пушков оценил планы Франции выслать радикалов в Россию Пушков оценил планы Франции выслать радикалов в Россию
Комментарии
Политика , Александр Малькевич , Антон Горелкин , Общественная палата России , ЕС , Госдума , Министерство юстиции США , Google , Деловая газета "Взгляд" , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Избитая модель оказалась проституткой
Избитая модель оказалась проституткой
У жены Петросяна нашли молодого любовника
У жены Петросяна нашли молодого любовника
Кремль ответил Киеву по поводу водоснабжения Крыма
Кремль ответил Киеву по поводу водоснабжения Крыма
Новости партнеров
Видео
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
00:23
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
00:51
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
Происшествия
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
02:17
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
00:53
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
Происшествия
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
00:48
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
Шоу-бизнес
Специальная обработка бронетехники попала на видео
00:19
Специальная обработка бронетехники попала на видео
Армия
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
00:20
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
Армия
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
02:08
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
Общество
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
01:14
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
Наука и техника
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
00:50
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение