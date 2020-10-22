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Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

РИА Новости
19 минут назад
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России, сообщил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в РФ, Анатолий Кучерена.
"Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России",- сказал Кучерена.
По его словам, законодательство РФ позволяет ему получить бессрочный вид на жительство. Адвокат отметил, что процедура продления вида на жительство затянулась из-за ситуации с коронавирусом, но "теперь ответ получен".
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