Кремль ответил на вопрос о встрече Чубайса с Путиным 

Ранее, как сообщал «Рамблер», источники издания РБК в статье о возможной реформе отечественных институтов развития и смене их руководства заявили, что Анатолий Чубайс возможно покинет пост главы Роснано. Они подчеркнули, что руководитель госкорпорации получил предложение «заняться Арктикой».

Сам Анатолий Чубайс, ознакомившийся с журналистским материалом, репостнул статью в Facebook и открестился от нового назначения. Он отметил, что очень любит русский север, но то, что он «гоняет в тундре по бездорожью» — это не повод назначать его «Начальником Арктики».

Позже в СМИ появилась информация, что глава Роснано намерен сам просить Владимира Путина об отставке.

Так ли это, журналисты решили выяснить у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Они поинтересовались, не говорил ли Владимир Путин на тему кадровых перестановок в Роснано с Чубайсом.

«Насколько мне известно, нет», — ответил представитель главы государства.

Он также подчеркнул, что Путин с Чубайсом не встречались лично и не проводили переговоров в видеоформате.