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Кремль ответил на вопрос о встрече Чубайса с Путиным 

Павел Тиунов 1 час назад
Кремль ответил на вопрос о встрече Чубайса с Путиным
Фото: РИА Новости
Глава госкорпорации Роснано Анатолий Чубайс не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным свою возможную отставку, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель национального лидера заявил, что они вообще не встречались, сообщает ТАСС.
Ранее, как сообщал «Рамблер», источники издания РБК в статье о возможной реформе отечественных институтов развития и смене их руководства заявили, что Анатолий Чубайс возможно покинет пост главы Роснано. Они подчеркнули, что руководитель госкорпорации получил предложение «заняться Арктикой».
Сам Анатолий Чубайс, ознакомившийся с журналистским материалом, репостнул статью в Facebook и открестился от нового назначения. Он отметил, что очень любит русский север, но то, что он «гоняет в тундре по бездорожью» — это не повод назначать его «Начальником Арктики».
Позже в СМИ появилась информация, что глава Роснано намерен сам просить Владимира Путина об отставке.
Так ли это, журналисты решили выяснить у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Они поинтересовались, не говорил ли Владимир Путин на тему кадровых перестановок в Роснано с Чубайсом.

«Насколько мне известно, нет», — ответил представитель главы государства.

Он также подчеркнул, что Путин с Чубайсом не встречались лично и не проводили переговоров в видеоформате.
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Комментарии 1
Политика , Дмитрий Песков , Анатолий Чубайс , Владимир Путин , Роснано , РБК , ИТАР-ТАСС
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