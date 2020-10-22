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В Кремле прокомментировали поездку Нарышкина в Минск 

РИА Новости 22 минуты назад
Спецслужбы России и Белоруссии в рамках Союзного государства обмениваются информацией, визитами, и это нормально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в четверг утром прибыл с неанонсированным визитом в Минск.

"В данном случае речь идет о судьбе внешней разведке. И в рамках Союзного государства существуют механизмы взаимодействия по всем направлениям, включая и по работе специальных служб. Поэтому происходит и обмен информацией, и совместные мероприятия, обмен визитами, обмен контактами, поэтому это совершенно нормальное взаимодействие в рамках Союзного государства", — сказал Песков журналистам.

Нарышкин прибыл на встречу с Лукашенко
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Сергей Нарышкин
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