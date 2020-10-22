Путин поручил обеспечить россиян деньгами 

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Российские семьи во время пандемии должны быть обеспечены работой и доходами, чтобы иметь уверенность в завтрашнем дне, заявил президент России Владимир Путин . Со стороны государства он пообещал поддержку ключевых отраслей российской экономики, сообщает ТАСС.

Заявление главы государства прозвучало во время совещания с руководством Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Путин подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса испытывается прочность деловых связей и ритма работы предприятий. В это время, отметил национальный лидер, государство и бизнес несут общую ответственность за положение россиян.

«Особенно важно обеспечить занятость, доходы наших граждан, защитить благополучие российских семей и их уверенность в будущем», — подчеркнул президент.

По его словам, отечественное правительство имеет богатый опыт поддержки важнейших сфер российской экономики: строительства, легкой и автомобильной промышленности, транспорта, связи и т.д. Система оказания помощи, отметил глава государства, была отработана весной во время первой волны пандемии.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Владимир Путин заявил, что в России обостряется проблема безработицы. Глава государства сделал заявление во время встречи с главой Карачаево-Черкессии Рашидом Темрезовым.