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Путин велел обеспечить россиянам доходы 

Deita.ru 40 минут назад
Путин поручил обеспечить россиянам доходы
Фото: deita.ru
COVID-19 не должен стать препятствием для того, чтобы у россиян была занятость и постоянный доход в текущих условиях, заявил российский лидер.
На видеовстрече с членами правления российского союза промышленников Путин отметил ключевую роль совместных действий государства и бизнеса, чтобы минимизировать последствия пандемии.
Президент подчеркнул, что в столь сложный период благополучие российских семей и их уверенность в завтрашнем дне являются важнейшим приоритетом.
Во время первой волны COVID-19 президент вводил так называемый режим нерабочих дней с сохранением заработной платы, на период с 30 марта по 3 апреля. Затем с учетом эпидемиологической ситуации он был продлен до 11 мая. Этой осенью, как неоднократно подчеркивали представители властей на всех уровнях, повторное введение такого режима в РФ не планируется.
Путин поручил обеспечить россиян доходами, однако кто и как должен это сделать, президент не уточнил. Тем временем, доходы россиян падают на фоне обвала национальной валюты, и судя по всему, кризис только начался.
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