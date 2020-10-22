Путин поручил обеспечить россиянам доходы

COVID-19 не должен стать препятствием для того, чтобы у россиян была занятость и постоянный доход в текущих условиях, заявил российский лидер.

На видеовстрече с членами правления российского союза промышленников Путин отметил ключевую роль совместных действий государства и бизнеса, чтобы минимизировать последствия пандемии.

Президент подчеркнул, что в столь сложный период благополучие российских семей и их уверенность в завтрашнем дне являются важнейшим приоритетом.

Во время первой волны COVID-19 президент вводил так называемый режим нерабочих дней с сохранением заработной платы, на период с 30 марта по 3 апреля. Затем с учетом эпидемиологической ситуации он был продлен до 11 мая. Этой осенью, как неоднократно подчеркивали представители властей на всех уровнях, повторное введение такого режима в РФ не планируется.

Путин поручил обеспечить россиян доходами, однако кто и как должен это сделать, президент не уточнил. Тем временем, доходы россиян падают на фоне обвала национальной валюты, и судя по всему, кризис только начался.