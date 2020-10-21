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Госдума одобрила проект о порядке назначения глав ФСБ и СВР 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Госдума одобрила проект о порядке назначения глав ФСБ и СВР
Фото: РИА Новости
Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о новом порядке назначения руководителей ФСБ и СВР: теперь президент перед назначением будет проводить консультации с Советом Федерации.
Изменения вносятся в статьи 1 и 16 федерального закона «О федеральной службе безопасности» и статьи 12 и 17 федерального закона «О внешней разведке». Автором инициативы стал президент России Владимир Путин. Проект внесен в рамках реализации принятых поправок в конституцию, передает РИА «Новости».

«Законопроектом определяется процедура проведения консультаций президента Российской Федерации с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу назначения на должность руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, а также на должность руководителя Службы внешней разведки Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

На прошлой неделе Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном совете. Этот документ не только определяет его статус, механизм формирования и полномочия, но и раскрывает понятие единой системы публичной власти.
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Политика , Владимир Путин , ФСБ , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости
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