Госдума одобрила проект о порядке назначения глав ФСБ и СВР 

«Законопроектом определяется процедура проведения консультаций президента Российской Федерации с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу назначения на должность руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, а также на должность руководителя Службы внешней разведки Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.