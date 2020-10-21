Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Принят президентский закон о прокуратуре РФ 

Российская Газета и ещё 13 21 октября 2020
Принят президентский закон о прокуратуре РФ
Фото: ТАСС
Госдума приняла закон о работе прокуратуры. Поправки были инициированы главой государства в целях законодательного оформления новых норм Конституции. Меняется порядок назначения прокуроров — изменения, в частности, направлены на повышение их независимости, объяснили в нижней палате.
В осеннюю сессию это первый принятый закон во исполнение поправок в Конституции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. И это самый первый закон из внесенного президентом пакета поправок.

— Законопроект укрепит независимость органов прокуратуры при осуществлении ими их полномочий, — заявил от фракции "ЕР" ее представитель Олег Быков, выступая на пленарном заседании.

В законопроекте уточняются полномочия прокуратуры РФ и вводятся ограничения и запреты для граждан, претендующих на замещение должности прокурора. Самые кардинальные изменения устанавливают новый порядок назначения на должности в прокуратуре.
До внесения поправок в Основной Закон генпрокурор и его заместители по представлению президента назначались Советом Федерации. Теперь это прерогатива президента, которая осуществляется после консультаций с сенаторами. Указывается, что для проведения консультации по кандидатуре на должность генпрокурора президент направляет в Совет Федерации представление и другие материалы, характеризующие кандидатуру. У сенаторов есть неделя для ответа в письменном виде. Аналогичным образом — с рядом нюансов — уточняется порядок назначения заместителей генпрокурора.
Существенным образом меняется подход для назначения региональных прокуроров. Ранее они назначались президентом по представлению генпрокурора, согласованному с регионом. "В Конституции теперь не предусмотрено согласование прокуроров субъектами Федерации, — отметил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (официальный представитель президента по пакету законопроектов по Конституции). — Таким образом, выстраивается вертикаль".
Дело в том, что органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением законов, в том числе органами власти регионов, то есть прежний подход не отвечал принципу независимости прокуратуры от других ветвей власти.
Поправками также уточняются нормы о снятии прокуроров с должности. Прописывается и запрет на наличие у прокуроров иностранного гражданства, либо вида на жительство.
Положения закона вступят в силу со дня его официального опубликования.
До конца года депутаты "максимально должны рассмотреть" законопроекты во исполнение новых норм Конституции, заявил Вячеслав Володин в ходе обсуждения этих норм. Это, в первую очередь, вопросы повышения качества власти (на это направлены новая редакция закона о кабмине и другие изменения), а также социальной защищенности граждан, отметил он.
Видео дня. Российские чиновники избирательно подключают газ в Париже
Российская Газета: последние новости
В Кремле отметили несоблюдение договоренностей по Нагорному Карабаху В Кремле отметили несоблюдение договоренностей по Нагорному Карабаху Лукашенко поблагодарил Нарышкина за сотрудничество Лукашенко поблагодарил Нарышкина за сотрудничество Посольство РФ отвергло обвинения США в хакерских атаках Посольство РФ отвергло обвинения США в хакерских атаках
Комментарии
Политика , Законопроекты , Павел Крашенинников , Олег Быков , Вячеслав Володин , Генпрокуратура РФ , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации , Конституционный комитет Госдумы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Избитая модель оказалась проституткой
Избитая модель оказалась проституткой
У жены Петросяна нашли молодого любовника
У жены Петросяна нашли молодого любовника
Кремль ответил Киеву по поводу водоснабжения Крыма
Кремль ответил Киеву по поводу водоснабжения Крыма
Видео
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
00:23
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
00:51
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
Происшествия
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
02:17
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
00:53
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
Происшествия
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
00:48
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
Шоу-бизнес
Специальная обработка бронетехники попала на видео
00:19
Специальная обработка бронетехники попала на видео
Армия
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
00:20
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
Армия
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
02:08
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
Общество
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
01:14
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
Наука и техника
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
00:50
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение