"Здесь главное, в этой третьей статье Конституции, слово — источник. Вот обычно любят на митингах покричать, эти горлопаны: "Мы здесь власть!" Вы — не власть, власть сидит в Белом доме, в мэрии, в администрациях. Это власть, выбранная источником власти, то есть народом. Вот главное, понимаете? Какая вы власть? Вы — избиратели, да. На выборах вы даете власть, люди, избранному руководителю", — сказал Дегтярев в эфире местного телеканала "6ТВ".