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Дегтярев обвинил протестующих в неверной интерпретации Конституции 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что протестующие в Хабаровске неверно интерпретируют конституцию.
Статья 3 Конституции РФ гласит, что "носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ" "народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления" "высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы" "никто не может присваивать власть в Российской Федерации, захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону".

"Здесь главное, в этой третьей статье Конституции, слово — источник. Вот обычно любят на митингах покричать, эти горлопаны: "Мы здесь власть!" Вы — не власть, власть сидит в Белом доме, в мэрии, в администрациях. Это власть, выбранная источником власти, то есть народом. Вот главное, понимаете? Какая вы власть? Вы — избиратели, да. На выборах вы даете власть, люди, избранному руководителю", — сказал Дегтярев в эфире местного телеканала "6ТВ".

"Вот говорят: "Дегтярев, мы его не выбирали". Извините, я назначен президентом, которого избрал многонациональный народ РФ на выборах и отдал ему власть на срок, определенный Конституцией. Поэтому не надо. Вот я с горлопанами часто на эту тему дискутирую, люди вообще не понимают", — добавил он.
Врио губернатора отметил, что властью, в частности для жителей Хабаровского края, будет и губернатор, которого изберут в 2021 году.

"То есть вот такие тонкости людям нужно объяснять, а то раскричались: "Мы здесь власть!" и давай крушить город. Так и до беспорядков может дойти" — сказал Дегтярев.

Несогласованные акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля. Росгвардейцы 10 октября впервые пресекли несанкционированный митинг на площади Ленина. Предшествовало этому требование правоохранителей к протестующим разобрать установленные на газоне возле здания правительства региона три палатки. Оно выполнено не было.
По данным мэрии, были задержаны 25 человек. В истории хабаровского протеста это самое массовое задержание на одной акции. Дегтярев заявил, что ОМОН 10 октября пресек митинг по вине провокаторов, которых "очень много" среди протестующих, а правоохранители действовали в рамках законодательства, несмотря на провокации.
Следственный комитет обвиняет Фургала в организации убийств в 2000-х годах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает. Сейчас Фургал находится в московском СИЗО "Лефортово". Басманный суд Москвы 3 сентября продлил экс-губернатору арест до 9 декабря. Президент РФ Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Дегтярева.
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Политика , Видео , Безопасность , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Владимир Путин , СИЗО "Лефортово" , СКР , Хабаровск , Хабаровский Край , Ярославская Область
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