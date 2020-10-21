Депутаты предложили изменить закон о митингах 

Депутаты ЛДПР предложили внести поправки в в статьи 5 и 6 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Дело в том, что, согласно действующему законодательству, участники митинга не могут скрывать свое лицо.
Это предусмотрено для того, чтобы личность человека можно было проще опознать. Законопроект предусматривает ношение масок при введенном особом режиме или чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в своем глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
«Ношение масок или иных средств индивидуальной защиты в местах скопления людей в целях снижения риска передачи коронавируса может стать обязательным требованием на многие годы», — отмечается в пояснительной записке.