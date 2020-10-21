Пушков оценил планы Франции выслать радикалов в Россию 

«Франция, и не только она в Европе, дала этим людям убежище как гонимым — в пику России. Отказывалась верить, как и США в отношении братьев Царанаевых, предупреждениям об их возможных связях с радикалами. Молодой террорист, отрезавший голову французу, с двух лет жил во Франции и является продуктом французской радикал-исламистской культуры», — написал Пушков в своем Telegram-канале.