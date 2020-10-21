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Пушков оценил планы Франции выслать радикалов в Россию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 1 час назад
Пушков оценил планы Франции выслать радикалов в Россию
Фото: РИА Новости
Желание французского министра внутренних дел Жеральда Дарманена посетить Россию, чтобы уговорить Москву «принять своих уроженцев» — странная идея, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Франция, и не только она в Европе, дала этим людям убежище как гонимым — в пику России. Отказывалась верить, как и США в отношении братьев Царанаевых, предупреждениям об их возможных связях с радикалами. Молодой террорист, отрезавший голову французу, с двух лет жил во Франции и является продуктом французской радикал-исламистской культуры», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, убивший учителя молодой человек — «часть Франции». «И почему же мы должны принимать назад тех, кто вырос и сформировался в этой стране?», — задался вопросом Пушков.
Напомним, глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что собирается посетить Россию в конце недели для встречи с российским коллегой Владимиром Колокольцевым. Он сообщил, что «представители Франции посещают все страны, чтобы вести откровенный диалог о том, есть ли у них такие трудности и могут ли они вновь принять своих уроженцев».
Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Подозреваемый в убийстве Абдуллах Анзоров, как сообщали власти Франции, родился в Москве и был чеченцем по происхождению.
Причиной нападения якобы мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. Макрон назвал нападение террористическим актом.
Российское посольство отмечало, что подозреваемый не имел отношения к России, так как его семья была принята французской стороной. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Анзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции, он «общался, говорил и писал на их языке», а в Чечне побывал лишь «раз в жизни в возрасте двух лет».
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Политика , Рамзан Кадыров , Алексей Пушков , Владимир Колокольцев , МВД , Париж , Франция
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