Россия поможет Анголе и Кабо-Верде

Борт МЧС России доставит почти 22 тонны гуманитарной помощи в Анголу Кабо-Верде для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

"20 октября самолетом Ил-76 МЧС России из Москвы будет осуществлена доставка гуманитарной помощи населению Анголы и Кабо-Верде. Почти 22 тонны груза включают в себя индивидуальные средства защиты, медицинские изделия и средства дезинфекции. Гуманитарная помощь будет оказана в соответствии с решением правительства РФ в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией", — сказали в пресс-службе МЧС.

В сентябре аналогичную помощь Россия оказала Центральноафриканской Республике, республикам Конго и Зимбабве, а в июле — Киргизии.

Ранее правительство РФ распорядилось выделить МЧС более 68 млн рублей на закупку и доставку необходимых для борьбе с коронавирусом материалов для Кабо-Верде, Анголы и Афганистана. До 1 февраля 2021 года МЧС должно будет отчитаться перед правительством за траты на закупку и доставку гуманитарной помощи.