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В Госдуме раскритиковали идею «четырехдневки» 

Lenta.ru и ещё 1 20 октября 2020
В Госдуме раскритиковал идею «четырехдневки»
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат ГосдумыМихаил Терентьев раскритиковал идею четырехдневной рабочей недели. По его словам, из-за этого могут возникнуть сложности в оплате труда. Соответствующем мнением депутат поделился в интервью с «Вечерней Москвой».

«Повысятся ли интенсивность и производительность труда в оставшиеся дни? Каким образом? Какими будут заработки при новых условиях? Устроят ли они людей?» — перечислил парламентарий вопросы, касающиеся такой идеи.

Терентьева поддержал и кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. По его словам, если инициативу воплотят, возникнет путаница. «Никто толком не понимает, для чего такие сложности. Политического смысла не видно, экономического — тем более», — подчеркнул Бунич.
Кроме того, он отметил, что многие россияне на карантине перешли на удаленную работу с гибким графиком, поэтому подобные нововведения для них стали неактуальны.
Накануне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведевповторно поднял вопрос о введении «четырехдневки». Об этом он упомянул в рамках готовящихся корректировок трудового законодательства, которые, в первую очередь, коснутся удаленной работы.
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Комментарии
Политика , Безопасность , Четырехдневная рабочая неделя , Госдума
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