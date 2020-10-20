В Госдуме раскритиковал идею «четырехдневки»

Заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Госдумы Михаил Терентьев раскритиковал идею четырехдневной рабочей недели. По его словам, из-за этого могут возникнуть сложности в оплате труда. Соответствующем мнением депутат поделился в интервью с «Вечерней Москвой».

«Повысятся ли интенсивность и производительность труда в оставшиеся дни? Каким образом? Какими будут заработки при новых условиях? Устроят ли они людей?» — перечислил парламентарий вопросы, касающиеся такой идеи.

Терентьева поддержал и кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. По его словам, если инициативу воплотят, возникнет путаница. «Никто толком не понимает, для чего такие сложности. Политического смысла не видно, экономического — тем более», — подчеркнул Бунич.

Кроме того, он отметил, что многие россияне на карантине перешли на удаленную работу с гибким графиком, поэтому подобные нововведения для них стали неактуальны.