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Мишустин ответил шуткой на провокационный вопрос 

Вероника Полынина 1 час назад
Мишустин ответил шуткой на провокационный вопрос
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин шуткой ответил на вопрос о том, согласился бы он занять свой пост, зная о грядущей пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Знаете, знал бы прикуп, жил бы в Сочи», — заявил Мишустин в ходе специальной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Затем премьер серьезно добавил, что предложение занять должность председателя правительства не оценивается по рискам того, что случится после.
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По его словам, предложение должности он расценил как знак доверия президента России Владимира Путина.

«И в этом смысле думаешь о том, если такое доверие оказано, как его оправдать и, в первую очередь, оправдать доверие людей», — подчеркнул глава кабмина.

Он отметил, что любая серьезная позиция и лидерство — «это про ответственность».
Ранее, как писал «Рамблер», в ходе сессии клуба «Валдай» Михаил Мишустин высказал мнение, что Россия, вопреки негативным прогнозам, преодолела коронакризис лучше многих других государств. Председатель правительства рассказал, что власти потратили на борьбу с распространением коронавирусной инфекции 142 миллиарда рублей и это позволило не допустить коллапса. Также он упомянул, что в настоящее время борьба с пандемией COVID-19 ведется без рывков и шоков, так как Россия учла уроки борьбы с первой волной распространения болезни.
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Политика , Михаил Мишустин , Стив Джобс , Владимир Путин , Валдайский клуб
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