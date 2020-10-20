Мишустин ответил шуткой на провокационный вопрос 

Премьер-министр России Михаил Мишустин шуткой ответил на вопрос о том, согласился бы он занять свой пост, зная о грядущей пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Знаете, знал бы прикуп, жил бы в Сочи», — заявил Мишустин в ходе специальной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Затем премьер серьезно добавил, что предложение занять должность председателя правительства не оценивается по рискам того, что случится после.

По его словам, предложение должности он расценил как знак доверия президента России Владимира Путина.

«И в этом смысле думаешь о том, если такое доверие оказано, как его оправдать и, в первую очередь, оправдать доверие людей», — подчеркнул глава кабмина.

Он отметил, что любая серьезная позиция и лидерство — «это про ответственность».

Ранее, как писал «Рамблер», в ходе сессии клуба «Валдай» Михаил Мишустин высказал мнение, что Россия, вопреки негативным прогнозам, преодолела коронакризис лучше многих других государств. Председатель правительства рассказал, что власти потратили на борьбу с распространением коронавирусной инфекции 142 миллиарда рублей и это позволило не допустить коллапса. Также он упомянул, что в настоящее время борьба с пандемией COVID-19 ведется без рывков и шоков, так как Россия учла уроки борьбы с первой волной распространения болезни.