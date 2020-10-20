Медведев дал россиянам надежду на четырехдневку

«Рамблер» писал, что в прошлом году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра России, говорил о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю. Он отмечал, что сокращение занятости произойдет благодаря технологическому прогрессу, который уменьшает количество рабочих мест и позволяет тратить на работу меньше времени.