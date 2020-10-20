Медведев дал россиянам надежду на четырехдневку

Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев
уверен, что нужно продолжать обсуждать переход на четырехдневную рабочую неделю при корректировке трудового законодательства в период пандемии. Об этом пишет
ТАСС.
«Рамблер» писал, что в прошлом году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра России, говорил о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю. Он отмечал, что сокращение занятости произойдет благодаря технологическому прогрессу, который уменьшает количество рабочих мест и позволяет тратить на работу меньше времени.
Сегодня Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации», отметил, что в России уже начата корректировка трудового законодательства по новым формам занятости.
«Все идеи, которые высказывались, на мой взгляд, все равно должны оставаться в сфере обсуждения, включая, кстати, и идею четырехдневной рабочей недели», - подчеркнул политик.
Он также отметил, что «наиболее безболезненно» проходят кризис, вызванный пандемией коронавируса, работодатели, которые «сумели перевести значительное количество сотрудников в режим удаленной занятости».
Ранее депутат Госдумы
, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко
выступил против введения четырехдневной рабочей недели в России. Он выразил опасение, что при четырехдневке россияне начнут пить уже с четверга.