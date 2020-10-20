«Что они выращивают?»: Путин похвалил чеченцев 

Президент России Владимир Путин похвалил чеченцев, на собственные деньги построивших новейший тепличный комплекс в республике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», глава государства провел встречу с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым . В ходе нее последний, в частности, продемонстрировал слайд, посвященный географии проектов кредитной организации от Владивостока до Калининграда.

«А в Чечне? Что они выращивают?» — спросил Путин.

Листов ответил, что не так давно в Чеченской республике на деньги местных инвесторов был построен новейший тепличный комплекс «ЮгАгроХолдинг», общее производство которого составляет 12,5 тысячи тонн в год, что позволяет обеспечивать не только саму Чечню, но и близлежащие регионы. Предправления Россельхозбанка назвал этот проект хорошим, достойным и современным.

«Здорово! Молодцы!» — похвалил Путин.

В сентябре рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» разделило основные отрасли экономики России в зависимости от ожидаемой скорости восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, на пять категорий — «улиток», «зубров», «барсуков», «лошадей» и «леопардов». Восстановление «улиток» (авиаперевозки, машиностроение и другие отрасли) займет более пяти лет, а «леопарды», которым было признано в том числе сельское хозяйство, будут расти на 5-10% в год.