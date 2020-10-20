Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Что они выращивают?»: Путин похвалил чеченцев 

Артём Кульша 31 минуту назад
«Что они выращивают?»: Путин похвалил чеченцев
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин похвалил чеченцев, на собственные деньги построивших новейший тепличный комплекс в республике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», глава государства провел встречу с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым. В ходе нее последний, в частности, продемонстрировал слайд, посвященный географии проектов кредитной организации от Владивостока до Калининграда.

«А в Чечне? Что они выращивают?» — спросил Путин.

Листов ответил, что не так давно в Чеченской республике на деньги местных инвесторов был построен новейший тепличный комплекс «ЮгАгроХолдинг», общее производство которого составляет 12,5 тысячи тонн в год, что позволяет обеспечивать не только саму Чечню, но и близлежащие регионы. Предправления Россельхозбанка назвал этот проект хорошим, достойным и современным.

«Здорово! Молодцы!» — похвалил Путин.

В сентябре рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» разделило основные отрасли экономики России в зависимости от ожидаемой скорости восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, на пять категорий — «улиток», «зубров», «барсуков», «лошадей» и «леопардов». Восстановление «улиток» (авиаперевозки, машиностроение и другие отрасли) займет более пяти лет, а «леопарды», которым было признано в том числе сельское хозяйство, будут расти на 5-10% в год.
Видео дня. В Сети обсуждают роман Ольги Бузовой с Соловьевым
Комментарии 7
Политика , Борис Листов , Владимир Путин , Россельхозбанк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вертолет потерпел крушение в Вологодской области
Вертолет потерпел крушение в Вологодской области
Умер Герой Советского Союза Владимир Чудайкин
Умер Герой Советского Союза Владимир Чудайкин
В России за сутки выявлено 16 319 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявлено 16 319 новых случаев коронавируса
На турецкую Анталью обрушился смертельный ураган
На турецкую Анталью обрушился смертельный ураган
Видео
Храбрая кошка спасла ребенка от нападения пса и попала на видео
00:21
Храбрая кошка спасла ребенка от нападения пса и попала на видео
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
00:51
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
01:20
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
Происшествия В мире
Тушение пожара экскаватором и водой из лужи попало на видео
00:48
Тушение пожара экскаватором и водой из лужи попало на видео
Происшествия Пожары
Ночной перехват истребителя — уловного нарушителя на Камчатке
00:48
Ночной перехват истребителя — уловного нарушителя на Камчатке
Армия Войска
Опубликовано видео гуляющего по российскому городу медведя
00:10
Опубликовано видео гуляющего по российскому городу медведя
Происшествия
Опубликовано видео полетов Ан-12 на малых высотах
01:00
Опубликовано видео полетов Ан-12 на малых высотах
Армия
ПВО Каспийской флотилии попала на видео
01:02
ПВО Каспийской флотилии попала на видео
Армия
Появилось видео нападения рыси на девочку в Истре
03:54
Появилось видео нападения рыси на девочку в Истре
Происшествия
Путин поблагодарил за рыбу Сигала и попал на видео
02:16
Путин поблагодарил за рыбу Сигала и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение