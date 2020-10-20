Мишустин рассказал о спасшейся от коллапса России

Председатель правительства рассказал, что власти потратили на борьбу с распространением коронавирусной инфекции 142 миллиарда рублей и это позволило не допустить коллапса.

Также он упомянул, что в настоящее время борьба с пандемией COVID-19 ведется без рывков и шоков, так как Россия учла уроки борьбы с первой волной распространения болезни. Кроме того, Мишустин анонсировал вывод на международный рынок не только вакцины «Спутник V», но и других российских вакцин.