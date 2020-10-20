Мишустин рассказал о спасшейся от коллапса России

Власти России
не допустили коллапса из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает
РИА Новости, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин
.
Сегодня Мишустин принимает участие в работе специальной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай»
. В ходе него он, в частности, назвал период пандемии сложным и высказал мнение, что Россия, вопреки негативным прогнозам, преодолела его лучше многих других государств.
Председатель правительства рассказал, что власти потратили на борьбу с распространением коронавирусной инфекции 142 миллиарда рублей и это позволило не допустить коллапса.
Также он упомянул, что в настоящее время борьба с пандемией COVID-19 ведется без рывков и шоков, так как Россия учла уроки борьбы с первой волной распространения болезни. Кроме того, Мишустин анонсировал вывод на международный рынок не только вакцины «Спутник V», но и других российских вакцин.
«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 40,3 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,43 миллиона человек.