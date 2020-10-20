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Посольство России прокомментировало обвинение шестерых россиян в США

РИА Новостииещё 8
29 минут назад
Посольство России в Вашингтоне отвергает обвинения США в адрес российских граждан в хакерской и "дестабилизирующей" деятельности по всему миру, заявил РИА Новости представитель посольства.
Россия ответила на обвинение шестерых россиян в США
Фото: ТАССТАСС
Ранее американский минюст и ФБР выдвинули обвинения против шести россиян, которых Вашингтон подозревает в хакерстве, а также в сотрудничестве с Главным управлением Генштаба ВС России.
"Совершенно очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание "охоты на ведьм" и шпиономании. Все это уже несколько лет является отличительной особенностью политической жизни Вашингтона. Власти США последовательно разрушают некогда прагматичные российско-американские отношения и искусственно навязывают своему населению токсичное восприятие России и всего, что с ней связано", — сказал представитель посольства России.
Собеседник агентсвта подчеркнул, что у России нет и не было намерений заниматься "дестабилизирующими операциями" по всему миру.
"Это не отвечает нашей внешней политике, национальным интересам, а также нашему пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела", — добавил он.
Ранее минюст США обвинил шестерых россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран. В частности, им вменяется распространение вируса NotPetya в 2017 году. Утверждается, что эти лица — сотрудники ГРУ, которые организовывали, в том числе, и кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее. Почти одновременно в Великобритании заявили, что российская разведка якобы также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио до их переноса.
Источник в МИД заявил РИА Новости, что обвинения США и Великобритании в причастности российских хакеров к различным атакам, в том числе в адрес организаторов Олимпиады в Токио, бездоказательны и направлены на внутреннюю аудиторию.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Кроме того, летом британские власти обвинили Москву в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса.
Москва не принимает обвинения со стороны Лондона в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков ранее также отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения.
Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что никаких фактов, подтверждающих подобные голословные заявления, нет.
Политика,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Минюст РФ,ГРУ,Генштаб,Министерство юстиции США,МИД,ФБР,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,
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