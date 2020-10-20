Россия ответила на обвинение шестерых россиян в США

Ранее минюст США
обвинил шестерых россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран. В частности, им вменяется распространение вируса NotPetya в 2017 году. Утверждается, что эти лица — сотрудники ГРУ
, которые организовывали, в том числе, и кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее. Почти одновременно в Великобритании заявили, что российская разведка якобы также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио до их переноса.