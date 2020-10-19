Раскрыты детали плана по водоснабжению Крыма

Комплексный план федерального правительства по обеспечению надежного водоснабжения Крыма предусматривает строительство и реконструкцию водопроводных сетей, канализационно-очистных сооружений, разведку запасов подземных вод и бурение скважин, сообщил глава республики Сергей Аксенов

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств будет из федерального бюджета. По его словам, правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополь . В нем предусмотрены 14 мероприятий. Мишустин подчеркнул, что реализация плана даст дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей.

Аксенов подчеркнул, что в комплексный план входят, в том числе, мероприятия в рамках федеральной целевой программы развития Крыма на сумму порядка 45 миллиардов рублей.

"Это, в частности, строительство, реконструкция, капитальный ремонт водопроводных сетей на территории республики, ремонты и реконструкция КОС на территории Большой Ялты, Алушты, Феодосии, Евпатории, Керчи, Судака. Кроме того, предусмотрены краткосрочные мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения Симферополя и Крыма в целом по изучению и разведке запасов подземных вод, бурение скважин, строительство водовода от Бештерек-Зуйского водовода до Симферополя и другие меры в сфере обеспечения надежного водоснабжения на общую сумму порядка 5 миллиардов рублей", — написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".

По его словам, реализация мероприятий плана рассчитана до 2024 года.

"Уже в этом году на меры, направленные на снижение потерь в сетях водоснабжения крымской столицы, будет направлено 400 миллионов рублей. Мы приступили к этой работе. Еще 250 миллионов рублей выделены в текущем году на бурение скважин на водозаборах, эта работа уже идет", — подчеркнул Аксенов.

Глава республики подчеркнул, что в 2020-2021 годах на сокращение потерь в сетях Симферополя будет направлено 1,7 миллиарда рублей, а на реконструкцию, ремонт и капремонт сетей в целом по республике — 2,3 миллиарда рублей.

"Дополнительные средства будут по решению президента выделены на строительство опреснительных установок", — подчеркнул Аксенов.

Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером.

Кроме того, ограничения подачи воды в ночное время введены с 23 сентября в Алуште и близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также с 14 октября в Белогорске.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.