Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Мишустин оценил успехи России в борьбе с пандемией

ИА Regnumиещё 6
1 час назад
Первая фаза пандемии COVID-19 пройдена Россией успешнее, чем многими другими странами, заявил 19 октября российский премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.
Мишустин оценил успехи России в борьбе с пандемией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Глава правительства отметил, что российские власти принимали и принимают меры по помощи согражданам, а также всей экономике страны.
«В результате мы прошли этот сложный период, во всяком случае, его первую фазу, лучше, чем целый ряд стран», - Мишустин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине октября российский президент Владимир Путин призвал лучше информировать сограждан о тех мерах, которые власти предпринимают для борьбы со спровоцированным коронавирусом кризисом.
Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители