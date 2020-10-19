Путин вспомнил о Сигале на рабочей встрече

Все новости на карте

Шестаков на встрече с Путиным доложил ему о промежуточных результатах работы по восстановлению популяции байкальского омуля.

«Мы видим уже положительную динамику, сокращение популяции приостановлено, сейчас мы уже видим небольшой рост. Поэтому в перспективе 2023-2025 годов, в принципе, считаем возможным открыть промышленное рыболовство», — сказал он.

«Стивен Сигал принимал участие в этой акции. Передайте ему слова благодарности», — ответил президент, улыбнувшись.