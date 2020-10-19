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Путин вспомнил о Стивене Сигале на рабочей встрече 

Lenta.ru 56 минут назад
Путин вспомнил о Сигале на рабочей встрече
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин вспомнил об американском киноактере Стивене Сигале на рабочей встрече с главой РосрыболовстваИльей Шестаковым. Видеозапись диалога опубликована в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.
Шестаков на встрече с Путиным доложил ему о промежуточных результатах работы по восстановлению популяции байкальского омуля.

«Мы видим уже положительную динамику, сокращение популяции приостановлено, сейчас мы уже видим небольшой рост. Поэтому в перспективе 2023-2025 годов, в принципе, считаем возможным открыть промышленное рыболовство», — сказал он.

«Стивен Сигал принимал участие в этой акции. Передайте ему слова благодарности», — ответил президент, улыбнувшись.
Стивен Сигал стал российским гражданином в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда сообщил, что актер, который «известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны», настойчиво и долго об этом просил.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости
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