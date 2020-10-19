Лавров привлек внимание СЕ к ситуации с водой в Крыму

"Мы подчеркнули неприемлемость ситуации, которая складывается вокруг водной блокады Крыма в нарушение всех мыслимых конвенций — и европейских, и универсальных, и в нарушение той рекомендации, которая была сделана еще в 2016 году специальным представителем генерального секретаря Совета Европы господином (Жераром) Штудманом, который посетил Крым, подготовил доклад", — сказал Лавров по итогам встречи с Пейчинович-Бурич.