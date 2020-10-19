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Лавров привлек внимание генсека СЕ к ситуации с водной блокадой Крыма 

РИА Новости 51 минуту назад
Лавров привлек внимание СЕ к ситуации с водой в Крыму
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров привлек внимание генерального секретаря Совета ЕвропыМарии Пейчинович-Бурич к проблеме водной блокады Крыма, подчеркнул неприемлемость ситуации, складывающейся вокруг снабжения полуострова водой.

"Мы подчеркнули неприемлемость ситуации, которая складывается вокруг водной блокады Крыма в нарушение всех мыслимых конвенций — и европейских, и универсальных, и в нарушение той рекомендации, которая была сделана еще в 2016 году специальным представителем генерального секретаря Совета Европы господином (Жераром) Штудманом, который посетил Крым, подготовил доклад", — сказал Лавров по итогам встречи с Пейчинович-Бурич.

Одной из рекомендаций этого доклада была необходимость незамедлительно отреагировать на проблему снабжения Крыма водой, указал Лавров.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе с августа введена режимная подача воды в дома.
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Политика , Сергей Лавров , Совет Европы , Республика Крым
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