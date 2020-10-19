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Кремль заявил о беспрецедентном вызове 

Артём Кульша 1 час назад
Кремль заявил о беспрецедентном вызове
Фото: ТАСС
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 — достаточно беспрецедентный вызов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, основным вызовом пандемии является угроза здоровью людей. Также она негативно влияет на национальные и глобальную экономику. Официальный представитель Кремля признал, что российская экономика среди прочих ощутила последствия ситуации с распространением коронавирусной инфекции

«Насколько эффективно удастся минимизировать этот вызов для экономики, будет зависеть от работы руководства страны», — добавил он.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 40 миллионов человек. В России число заболевших превысило 1,41 миллиона человек.
Ранее депутат Государственной думы Виктор Зубарев заявил, что власти России должны будут принять соразмерные меры, если из-за второй волны пандемии будут введены жесткие ограничения. В качестве примера соразмерных мер он привел введение амнистии по уплате некоторых налогов и жилищно-коммунальных платежей.
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Политика , Дмитрий Песков , Виктор Зубарев , Госдума
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