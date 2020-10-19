Кремль заявил о беспрецедентном вызове 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 — достаточно беспрецедентный вызов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

По его словам, основным вызовом пандемии является угроза здоровью людей. Также она негативно влияет на национальные и глобальную экономику. Официальный представитель Кремля признал, что российская экономика среди прочих ощутила последствия ситуации с распространением коронавирусной инфекции

«Насколько эффективно удастся минимизировать этот вызов для экономики, будет зависеть от работы руководства страны», — добавил он.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 40 миллионов человек. В России число заболевших превысило 1,41 миллиона человек.