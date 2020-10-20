РФ и США надо помириться, а Западу – оставить в покое Крым

Даже несмотря на вторую холодную войну между Россией и США, есть множество оснований для перезагрузки отношений, пишет The National Interest (США). Главный совет — ставить более прагматичные цели. И в первую очередь, по мнению автора статьи, это касается Вашингтона, на счету которого множество провокаций и невыполнимых требований в адрес Москвы.

Фото: © РИА Новости, Илья Питалев © РИА Новости, Илья Питалев

У США и России есть множество оснований для восстановления отношений сотрудничества, однако для этого надо занять более реалистичные позиции и ставить более прагматичные цели.

Не будет преувеличением назвать нынешние отношения между Вашингтоном и Москвой второй холодной войной, хотя в некоторых внешнеполитических кругах это упорно отрицают. Соединенные Штаты и их европейские союзники ввели множество экономических санкций против России, продолжают принимать новых членов в НАТО и наращивают масштабы и темпы учений Североатлантического альянса в непосредственной близости от России. США принимают дополнительные недружественные меры, выйдя из договора РСМД и отказавшись продлевать Договор по открытому небу и договор СНВ-3.

Россия, со своей стороны, проводит беспокоящие США действия против натовских самолетов и кораблей, действующих возле ее границ, и при этом часто проявляет крайнее безрассудство. Москва также вмешивается в выборы и политические конфликты в США и некоторых европейских странах. И наконец, Кремль бросает открытый вызов давней американской доктрине Монро, налаживая тесные военные и политические связи с антиамериканскими режимами в Западном полушарии.

Российско-американские отношения становятся все более деструктивными, и такая ситуация создает очень серьезные опасности. Отношения между двумя сторонами настолько напряжены, что вспышка может произойти в любой момент, и стороны находятся в готовности осуществить пуск своих стратегических ядерных ракет по сигналу предупреждения. В годы первой холодной войны такая ситуация была невероятно рискованной, и в 1983 году был случай, когда Москва едва не произвела ракетный пуск, ошибочно посчитав, что американские ядерные силы совершили нападение. Человечество почувствовало огромное облегчение, когда после распада Советского Союза две страны понизили градус напряженности. Возвращение к холодной войне в ее оригинальной версии крайне опасно.

Из-за усиления враждебности Вашингтон и Москва упускают возможности для сотрудничества в вопросах, вызывающих взаимную обеспокоенность. США и Россия должны теснее сотрудничать в области уменьшения угроз со стороны исламских террористических движений. Россия и США также заинтересованы (по крайней мере, должны быть заинтересованы) в сдерживании усиливающегося китайского влияния, особенно в Центральной Азии с ее богатыми месторождениями полезных ископаемых. Обе страны также, несомненно, выиграют от более тесного сотрудничества в противодействии Северной Корее и от решения проблем, которые непредсказуемые ядерные государства создают для восточноазиатской и мировой стабильности. Короче говоря, у США и России есть множество оснований для восстановления отношений сотрудничества. Однако для этого надо занять более реалистичные позиции и ставить более прагматичные цели. И в первую очередь это касается США.

Венгрии и Есть одно крайне важное предварительное условие, которое позволит двум странам двигаться вперед. Им надо оставить в прошлом былые обиды и претензии. Вашингтон за последнюю четверть века осуществил множество провокаций против России. Американские лидеры поступили высокомерно и бесчувственно, нарушив неофициальные гарантии, которые администрация Буша-старшего дала Москве, пообещав не расширять НАТО за пределы восточной границы объединенной Германии . Нецелесообразной была даже первая волна расширения с включением в состав альянса Польши Чехии . Еще большей провокацией стали последующие действия по расширению НАТО, когда в ее состав приняли не только остальные страны распавшегося Варшавского договора, но и три прибалтийские республики, которые были частью СССР. Последующие попытки Джорджа Буша-младшего Барака Обамы включить в состав НАТО Украину Грузию были особенно беспардонными и агрессивными инициативами. Вмешательство США и ЕС во внутренние дела Украины, когда они помогли участникам так называемой «майданной революции» свергнуть пророссийского президента до окончания его срока, заменив его администрацию на стойкое прозападное правительство, уничтожило последние остатки российской терпимости.

Такие непродуманные шаги как минимум отчасти стали причиной горького разочарования Кремля в Западе и помогли Владимиру Путину начать свое опасное контрнаступление. Россия ответила Западу. В частности, она спровоцировала Грузию на развязывание обреченной войны против российских миротворческих сил, оккупировавших часть страны. Еще более дестабилизирующим шагом стала аннексия Крыма по приказу Путина, осуществленная после революции на Майдане. Москва также предприняла ряд инициатив по ослаблению американской власти и влияния в Западном полушарии, для чего она начала укреплять унаследованные от СССР связи с Кубой и стала действовать заодно с новыми врагами Вашингтона в лице Венесуэлы Никарагуа . Путинский режим также предпринял шаги по вмешательству в американские выборы и стал проводить пропагандистскую кампанию, усиливая расовые, социальные и идеологические противоречия внутри США.

Теоретически двум странам лучше всего отказаться от своих провокаций, но в большинстве случаев такие шаги практически неосуществимы. Например, США в обозримом будущем не откажутся от членства в НАТО и не станут требовать исключить из ее состава те страны, которые вступили в нее после окончания холодной войны. Даже если Москва выдвинет такое требование, оно будет невыполнимо. Но в равной степени нереалистично полагать, будто Россия смирится с вступлением Грузии и Украины в Североатлантический альянс. Кремль считает, что эти страны входят не только в сферу российского влияния, но и в основную зону безопасности России. В 2004 году Москва была слишком слаба и не могла воспрепятствовать включению прибалтийских республик в состав НАТО. Но сейчас она стала намного сильнее и настроена решительнее, а поэтому не допустит вхождения Украины и Грузии в западный блок.

Точно так же бессмысленными являются настойчивые требования Вашингтона к России отказаться от аннексии Крыма и вернуть полуостров Украине. Вдвойне бессмысленно сохранять антироссийские санкции до тех пор, пока Кремль не выполнит эти нереалистичные требования. Среди прочего, Москва полна решимости сохранить очень важную для нее военно-морскую базу в Севастополе. Она оказалась на территории иностранного государства только после распада Советского Союза. Более того, русские подчеркивают, что Крым был частью России с 1780-х до 1954 года, когда советский руководитель Никита Хрущев по не вполне понятным причинам передал эту территорию Украине. Поскольку Украина и Россия в то время были частью Советского Союза, это решение не имело большого значения. А сейчас имеет, и русские считают Крым зоной своих жизненно важных национальных интересов. Путину и его советникам меньше всего хочется, чтобы российскую базу заменила база американская или натовская. Президенту Трампу и прочим западным лидерам надо осознать и смириться с тем, что Россия Крым не отдаст. А если Запад будет упрямо выдвигать свои нынешние требования, опасная тупиковая ситуация в его отношениях с крупной державой просто закрепится навечно.

Чтобы достичь временного соглашения по Украине, Запад и Россия должны будут пойти на уступки. Безусловной уступкой со стороны США должно стать прекращение любых поставок оружия Киеву, так как эти поставки безо всякой на то нужды осложняют и без того опасную ситуацию. В равной мере российская поддержка вооруженных сепаратистов на востоке Украины в Донбассе является серьезным дестабилизирующим фактором. В рамках урегулирования Россия должна быть готова прекратить все связи с этими силами, предоставить разумную денежную компенсацию Украине за утрату Крыма и подписать с Киевом договор о признании неприкосновенности новых границ. Члены НАТО, в свою очередь, должны взять на себя письменные обязательства, что Украина никогда не станет членом альянса, и отменить санкции, введенные против России за аннексию Крыма.

Будут важны и дополнительные шаги по восстановлению отношений между США и Россией, и между НАТО и Россией. Один из ключевых шагов — это прекращение взаимных военных провокаций. России надо будет отвести войска от своих западных границ с членами НАТО, особенно от прибалтийских республик, а также прекратить наращивание военной группировки в Калининградской области. Соединенным Штатам и их союзникам придется существенно уменьшить масштабы и частоту проведения натовских военных маневров вблизи российских границ, в частности, в Прибалтике, восточной Польше и черноморском регионе. Вашингтону также надо будет покончить с выдумкой о том, будто регулярная ротация американских войск в Восточной Европе не является постоянным присутствием.

Надо также будет разрешить несколько двусторонних споров и проявлять взаимную сдержанность. Вашингтон и Москва обвиняют друг друга в несоблюдении договора РСМД. Администрация Трампа говорит, что Россия якобы развернула новые ракеты в нарушение договора, и что из-за этого Соединенные Штаты 2 августа 2019 года вышли из него. Госсекретарь Майк Помпео утверждал, что в крахе договора виновата «одна только Россия», однако действительность намного сложнее. В частности, не до конца понятно, является ли новейшее поколение российских крылатых ракет наземного базирования нарушением условий договора.

Вопрос о новых ракетах надо решить в рамках общих усилий по снижению военной напряженности между НАТО и Россией во всей Восточной Европе. Ни одной из сторон не выгодно развертывание ракет промежуточной дальности нового поколения. Более того, России и США следует привлечь к переговорам о новом, более всестороннем договоре РСМД еще одну ключевую страну — Китай. Пекин противится призывам вступить в договор РСМД, потому что такие ракеты дают ему значительные преимущества и возможности. Ни Россия, ни США не могут игнорировать это обстоятельство.

Разумность решения Вашингтона о выходе из ДРСМД вызывает большие сомнения. Администрация Трампа заявила о своем намерении выйти из Договора по открытому небу и хитрит с продлением СНВ-3, что еще хуже. Если мы выйдем из Договора по открытому небу, то лишимся значительной части информации о военной деятельности России, и у каждой из сторон появятся новые подозрения в отношении намерений и действий друг друга. Это вряд ли будет способствовать укреплению стабильности. Выход из договора СНВ-3 будет в равной степени опрометчивым шагом, потому что это создаст условия для возобновления гонки стратегических ядерных вооружений. Вместо дипломатического блефа и сомнительных игрищ срочно нужны серьезные и конструктивные двусторонние переговоры, чтобы не допустить истечения срока действия обоих соглашений.

У США есть вполне обоснованные жалобы на действия Москвы в одной особенно болезненной области. Речь идет о вмешательстве в американские выборы. Да, некоторые утверждения о роли Кремля явно преувеличены и слишком бесцеремонны. Очень многие демократы использовали историю о «российском вмешательстве» в качестве оправдания собственной несовершенной стратегии на выборах 2016 года, которая привела к абсолютно неожиданной победе Дональда Трампа над Хиллари Клинтон . Но при этом есть масса доказательств, что Москва использовала различные уловки и ухищрения, чтобы помочь Трампу одержать верх, так как он выражал стремление к улучшению отношений с Россией. Американские разведслужбы также нашли доказательства, что российские спецслужбы пытаются делать то же самое и в 2020 году.

Российские инициативы вряд ли оказали какое-то реальное воздействие на выборы в 2016 году. Тем не менее чиновникам из администрации Трампа следует четко показать Кремлю, что даже попытки вмешательства будут иметь серьезные негативные последствия для российско-американских отношений. Безусловно, протесты Вашингтона звучали бы намного убедительнее, если бы Соединенные Штаты сами на протяжении многих лет не вмешивались в политические дела других государств. Однако высказывать Москве возражения по поводу ее поведения вполне уместно. И в этом вопросе Путину и его соратникам следовало бы немедленно дать сигнал к отступлению.

Есть еще один вопрос, по которому американское руководство вправе выразить свой протест Москве. Это усиление активности России в Западном полушарии. Россия определенно причастна к политическим волнениям в Венесуэле. Москва оказывает существенную финансовую поддержку неизменно антиамериканскому правительству Николаса Мадуро и предоставляет ему ощутимую военную помощь. В декабре 2018 года Россия даже направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика, способных нести на борту ядерное оружие. А в марте 2019 года она направила туда 200 военнослужащих, которые помогли Каракасу модернизировать систему ПВО. Несколько сотен российских наемников, по всей видимости, занимаются в Венесуэле обучением жестоких сил безопасности Мадуро, помогая ему таким способом бороться с противниками режима. Присутствие и поддержка этих сил могли укрепить решимость Мадуро остаться у власти и не бежать в Гавану, когда в мае 2019 года достигли своего пика антиправительственные демонстрации.

Российская политика в Венесуэле — это прямой вызов доктрине Монро. Такой же вызов представляет собой расширение экономических и военных связей между Москвой и правительством Никарагуа левого толка. С момента провозглашения доктрины Монро в начале 1820-х годов американское руководство видит в покровительственно-зависимых экономических и военных отношениях между иностранными державами и латиноамериканскими странами угрозу безопасности США. Куба на десятилетия стала политическим и военным вассалом Советского Союза, хотя именно такую ситуацию должна была предотвратить доктрина Монро. Такие же отношения она сохранила с Россией. Повторение такой ситуации с другими странами крайне нежелательно с точки зрения американских интересов.

Американское руководство должно недвусмысленно показать, что если Кремль продолжит вмешиваться в дела Западного полушария, это окажет негативное воздействие на и без того хрупкие двусторонние отношения. Вашингтону вполне уместно настаивать на том, чтобы связи Москвы с Каракасом, Манагуа и Гаваной сводились к нормальным дипломатическим отношениям и к ограниченному экономическому сотрудничеству. Стремление Кремля превратить эти государства в военных и даже в экономических вассалов России совершенно недопустимо.

Сохранение Вашингтоном своей давней сферы влияния в Западном полушарии — это и есть основа новых, менее конфронтационных отношений с Россией. Соединенные Штаты должны настаивать на уважительном отношении Москвы к доктрине Монро. В то же время, американскому руководству следует проявлять такое же уважение к российской сфере влияния в Восточной Европе. Такой подход потребует совершенно нового мышления со стороны американских политических руководителей.