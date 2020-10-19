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«Стыдно за идиотку»: Пушков обрушился на Бузову 

Алиса Селезнёва 19 минут назад
«Стыдно за идиотку»: Пушков обрушился на Бузову
Фото: ТАСС
Блогер Лена Миро резко высказалась о телеведущей и певице Ольге Бузовой, которая позволила немецкому модельеру Филиппу Плейну осыпать себя купюрами. Миро поддержал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.
Лена Миро размесила в своем ЖЖ видеозапись общения Бузовой и Плейна, на которой немецкий модельер обсыпал певицу купюрами из пистолета.

«Мне стыдно. Стыдно за идиотку Бузову. Стыдно за всех этих вечных интердевочек в душе, готовых стелиться перед кем угодно. Висеть на ком угодно», — написала она.

Блогер напомнила о победе над фашизмом и подчеркнула, что не позволила бы «стрелять в себя фальшивыми и не очень долларами».
Сенатор Пушков сделал перепост записи Миро в своем Telegram-канале и заявил, что она «права в своей оценке».

«Но дело не только в личном вульгарно-туповатом поведении той или иной раскрученной дамы. Это и результат нашего длительного культурно-информационного заискивания перед Западом», — уверен парламентарий.

Он отметил, что сейчас не стоит много ждать от «жриц масс-культуры».

«Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет… Мы сами вырастили таких «пианисток». И сами выпустили их на сцену», — подчеркнул Алексей Пушков.

«Рамблер» писал, что ранее Ольга Бузова оказалась в центре скандала после того, как опубликовала видео, на котором облизывала тарелку и в шутку называла себя «блокадницей». Позднее звезда заявила, что ее неправильно поняли, и что она с почтением относится к ветеранам и жителям блокадного Ленинграда.
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Комментарии
Политика , Шоу-бизнес , Филипп Плейн , Алексей Пушков , Лена Миро , Совет Федерации
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