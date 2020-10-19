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Пушков назвал ошибку Зеленского в международной политике 

Lenta.ru 1 час назад
Пушков назвал ошибку Зеленского
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский ошибается, полагая, что ему удалось найти надежного стратегического партнера в лице своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. О такой ошибке украинского лидера в международной политике член Совета федерацииАлексей Пушков написал в своем Telegram-канале.

«Для Эрдогана Украина — лишь еще одна карта в его региональном покере и сложной системе отношений с Европой, США и Россией. Эрдоган будет "включать" партнерство, когда ему выгодно, и забывать о нем, когда в нем нет необходимости», — отметил сенатор.

Он также добавил, что «возвращать Крым» Украине Эрдоган тоже не будет: во-первых, он понимает, что это невозможно, а во-вторых, ему не нужен конфликт с Москвой. Завербовать президента Турции Зеленскому тоже не удастся, считает Пушков, из-за разного уровня авторитетов глав государств.
16 октября Эрдоган на совместной пресс-конференции с Зеленским заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины и не признает «незаконную аннексию» Крыма Россией.
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.
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Комментарии
Политика , Крым наш , Реджеп Эрдоган , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Совет Федерации , Москва , Республика Крым , США , Турция
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