Пушков назвал ошибку Зеленского

«Для Эрдогана Украина — лишь еще одна карта в его региональном покере и сложной системе отношений с Европой, США и Россией. Эрдоган будет "включать" партнерство, когда ему выгодно, и забывать о нем, когда в нем нет необходимости», — отметил сенатор.

Он также добавил, что «возвращать Крым» Украине Эрдоган тоже не будет: во-первых, он понимает, что это невозможно, а во-вторых, ему не нужен конфликт с Москвой. Завербовать президента Турции Зеленскому тоже не удастся, считает Пушков, из-за разного уровня авторитетов глав государств.

16 октября Эрдоган на совместной пресс-конференции с Зеленским заявил , что поддерживает территориальную целостность Украины и не признает «незаконную аннексию» Крыма Россией.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.