В России назвали Турцию ненадежным союзником

"Турция последнее время, к сожалению, демонстрирует себя ненадежным союзником, занимая откровенно недружественную позицию по отношению к России и российскому Крыму. Неспроста в Крыму стоит памятник императору Александру III, который сказал, что у России есть два союзника: ее армия и флот", — сказал РИА Новости Шеремет.