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В Госдуме назвали Турцию ненадежным союзником 

РИА Новости 43 минуты назад
В России назвали Турцию ненадежным союзником
Фото: Reuters
Турция своими антикрымскими заявлениями показывает, что является для России ненадежным союзником, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым российским регионом и намерена вместе с Украиной поддерживать крымских татар.

"Турция последнее время, к сожалению, демонстрирует себя ненадежным союзником, занимая откровенно недружественную позицию по отношению к России и российскому Крыму. Неспроста в Крыму стоит памятник императору Александру III, который сказал, что у России есть два союзника: ее армия и флот", — сказал РИА Новости Шеремет.

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По его словам, турецкие власти своей неуважительной политикой рискуют тем, что российские туристы совсем перестанут посещать курорты Турции.

"Россия без турецких помидор проживет, а вот смогут ли турки прожить без нашей поддержки, это еще вопрос", — сказал депутат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика , Михаил Шеремет , ООН , Госдума , РИА Новости
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