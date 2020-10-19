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Российским чиновникам запретят хранить деньги за границей. Список 

Ura.Ru 2 часа назад
Чиновникам запретят хранить деньги за границей
Фото: © URA.RU
На одном из ближайших заседаний депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете членам Совета Безопасности хранить деньги в иностранных банках, расположенных за пределами страны. Документ ранее был внесен в парламент президентом РФ Владимиром Путиным для исполнения поправок в Конституцию.

«Законопроектом уточняются задачи и функции Совета Безопасности РФ и дополняется положением о том, что зампредседателя СБ, секретарю СБ, постоянным членам СБ и членам Совета Безопасности запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России», — пишет «Парламентская газета».

Заместителем председателя Совбеза является Дмитрий Медведев. В число постоянных членов ведомства, в том числе, входят директор ФСБ Александр Бортников, глава администрации президента Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также главы МВД, МИД и Минобороны — Владимир Колокольцев, Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Кроме того, аналогичный запрет распространяется и на уполномоченного по правам человека. Сейчас эту должность занимает Татьяна Москалькова.
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Комментарии 4
Политика , Сергей Шойгу , Дмитрий Медведев , Антон Вайно , Владимир Колокольцев , Михаил Мишустин , Татьяна Москалькова , Сергей Лавров , Александр Бортников , Владимир Путин , Вячеслав Володин , ФСБ , Министерство обороны , Администрация Президента РФ , МИД , Госдума , Совет безопасности РФ , МВД , Парламентская газета , Саратов , Саратовская Область
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