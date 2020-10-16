Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России 

Российская Газета и ещё 14 48 минут назад
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России
Фото: Газета.Ru
В Кремле обеспокоены ростом числа заражений коронавирусом в России, но ситуация находится под контролем. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, за сутки в России зафиксировано больше 15 тысяч (15 150) новых случаев заражений. Всего зарегистрировано 1 369 313 случаев.

"Действительно, в Кремле обеспокоены подобной статистикой. Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно. Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы подвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько в Кремле обеспокоены статистикой и удается ли держать ситуацию под контролем.

"Ситуация находится под контролем, несмотря на такую печальную динамику", — добавил он
Видео дня. Брутал притворялся жрицей любви и выманивал деньги у мужчин
Российская Газета: последние новости
Путин обсудил с саудовским принцем работу в ОПЕК+ Путин обсудил с саудовским принцем работу в ОПЕК+ Владимир Путин объявил благодарность российскому музыканту Юрию Лозе Владимир Путин объявил благодарность российскому музыканту Юрию Лозе Генпрокурор РФ впервые за 20 лет посетил Камчатку Генпрокурор РФ впервые за 20 лет посетил Камчатку
Комментарии
Политика , Дмитрий Песков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Девушка-маугли»: Шурыгина полностью обнажилась ради эффектного кадра на песке
«Девушка-маугли»: Шурыгина полностью обнажилась ради эффектного кадра на песке
Несовершеннолетняя опубликовала фото с пьяным Павлом Волей
Несовершеннолетняя опубликовала фото с пьяным Павлом Волей
Российскую студентку в борделе за 100 тысяч
Российскую студентку в борделе за 100 тысяч
В Киеве пригрозили России «потоком гробов»
В Киеве пригрозили России «потоком гробов»
Видео
Опубликовано видео последствий взрыва на катере во Флориде
00:42
Опубликовано видео последствий взрыва на катере во Флориде
Происшествия В мире
Накинувшиеся на прохожего пьяные карлики попали на видео
01:09
Накинувшиеся на прохожего пьяные карлики попали на видео
Происшествия
Маневры Каспийской флотилии попали на видео
00:26
Маневры Каспийской флотилии попали на видео
Армия Войска
Писателя задержали за изнасилование 11-летней девочки
00:29
Писателя задержали за изнасилование 11-летней девочки
Происшествия
Жилой дом провалился под землю в Брянской области
00:12
Жилой дом провалился под землю в Брянской области
Происшествия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
03:01
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Университет магии в Подмосковье попал на видео
02:50
Университет магии в Подмосковье попал на видео
Общество
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение