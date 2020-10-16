В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России 

В Кремле обеспокоены ростом числа заражений коронавирусом в России , но ситуация находится под контролем. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, за сутки в России зафиксировано больше 15 тысяч (15 150) новых случаев заражений. Всего зарегистрировано 1 369 313 случаев.

"Действительно, в Кремле обеспокоены подобной статистикой. Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно. Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы подвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько в Кремле обеспокоены статистикой и удается ли держать ситуацию под контролем.

"Ситуация находится под контролем, несмотря на такую печальную динамику", — добавил он