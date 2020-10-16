В Совфеде прокомментировали решение США по Крыму

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что разрешение американским авиакомпаниям осуществлять полеты гражданских лайнеров вблизи Крыма является первым шагом к возобновлению международных рейсов на полуострове.

США разрешили своим авиакомпаниям полеты в районе полетной информации Симферополя , говорится в уведомлении Управления гражданской авиации США (FAA). Ведомство подчеркивает, что снятие запрета, действовавшего на протяжении ряда лет, не означает какого-либо признания Крыма российской территорией. Решение принято в связи со снижением рисков для гражданской авиации США, осуществляющей рейсы над Черным морем, и стабилизацией ситуации с безопасностью в районе полетной информации Симферополя.

"Уверен, что решение США — это первый шаг к тому, чтобы наш аэропорт по праву стал международным и со временем самолеты международных авиакомпаний приземлялись в Крыму, который в том числе может играть роль некого перевалочного авиапункта", — сказал РИА Новости Цеков.

Он считает решение американских властей опосредованным признанием того, что Крым является частью России.

"Это также признание того, что Крым безопасный регион. Они рассказывали о милитаризации Крыма, но когда разрешают полеты гражданской авиации, это является объективным подтверждением того, что Крым безопасный регион, в том числе и подтверждением объективности работы крымских служб, которые обеспечивают безопасность полетов самолетов", — сказал Цеков.

Международное сообщение с Крымом было прекращено из-за санкционной политики Украины и западных стран после воссоединения полуострова с Россией.