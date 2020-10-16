Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Совфеде прокомментировали решение США возобновить полеты вблизи Крыма 

РИА Новости 1 час назад
В Совфеде прокомментировали решение США по Крыму
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что разрешение американским авиакомпаниям осуществлять полеты гражданских лайнеров вблизи Крыма является первым шагом к возобновлению международных рейсов на полуострове.
США разрешили своим авиакомпаниям полеты в районе полетной информации Симферополя, говорится в уведомлении Управления гражданской авиации США (FAA). Ведомство подчеркивает, что снятие запрета, действовавшего на протяжении ряда лет, не означает какого-либо признания Крыма российской территорией. Решение принято в связи со снижением рисков для гражданской авиации США, осуществляющей рейсы над Черным морем, и стабилизацией ситуации с безопасностью в районе полетной информации Симферополя.
"Уверен, что решение США — это первый шаг к тому, чтобы наш аэропорт по праву стал международным и со временем самолеты международных авиакомпаний приземлялись в Крыму, который в том числе может играть роль некого перевалочного авиапункта", — сказал РИА Новости Цеков.
Он считает решение американских властей опосредованным признанием того, что Крым является частью России.
"Это также признание того, что Крым безопасный регион. Они рассказывали о милитаризации Крыма, но когда разрешают полеты гражданской авиации, это является объективным подтверждением того, что Крым безопасный регион, в том числе и подтверждением объективности работы крымских служб, которые обеспечивают безопасность полетов самолетов", — сказал Цеков.
Международное сообщение с Крымом было прекращено из-за санкционной политики Украины и западных стран после воссоединения полуострова с Россией.
Видео дня. Брутал притворялся жрицей любви и выманивал деньги у мужчин
Последние новости
Фактор, увеличивающий риск смерти при COVID-19 в девять раз Фактор, увеличивающий риск смерти при COVID-19 в девять раз Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID-19 Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID-19 Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек
Комментарии 1
Политика , Сергей Цеков , Совет Федерации , РИА Новости , Республика Крым , Симферополь , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карабах поставил ультиматум
Карабах поставил ультиматум
Посетительниц московского туалета снимали на камеру
Посетительниц московского туалета снимали на камеру
Россия тайно создает замену легендарному самолету
Россия тайно создает замену легендарному самолету
В Подмосковье родился ребенок-богатырь
В Подмосковье родился ребенок-богатырь
Видео
Опубликовано видео последствий взрыва на катере во Флориде
00:42
Опубликовано видео последствий взрыва на катере во Флориде
Происшествия В мире
Накинувшиеся на прохожего пьяные карлики попали на видео
01:09
Накинувшиеся на прохожего пьяные карлики попали на видео
Происшествия
Маневры Каспийской флотилии попали на видео
00:26
Маневры Каспийской флотилии попали на видео
Армия Войска
Писателя задержали за изнасилование 11-летней девочки
00:29
Писателя задержали за изнасилование 11-летней девочки
Происшествия
Жилой дом провалился под землю в Брянской области
00:12
Жилой дом провалился под землю в Брянской области
Происшествия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
03:01
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Университет магии в Подмосковье попал на видео
02:50
Университет магии в Подмосковье попал на видео
Общество
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение