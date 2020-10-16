Аксенов нашел воду в Крыму

Симферополь к концу января получит дополнительно 30 тысяч кубометров воды из подземных источников, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером. Кроме того, ограничения подачи воды в ночное время введены в Алуште и близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в городе Белогорск.
"Работы на всех скважинах и водозаборах идут. Бурение осуществляется. Мы планируем дополнительно в город Симферополь подать к концу января 30 тысяч кубометров воды из подземных водозаборов", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.
По его словам, это позволит улучшить качество подачи воды и соблюдения графиков.