Аксенов нашел воду в Крыму

"Работы на всех скважинах и водозаборах идут. Бурение осуществляется. Мы планируем дополнительно в город Симферополь подать к концу января 30 тысяч кубометров воды из подземных водозаборов", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.