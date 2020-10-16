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Захарова обвинила главу МИД Германии во лжи и провокациях 

Свободная пресса 1 час назад
Захарова обвинила главу МИД Германии во лжи
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила министра иностранных дел Германии Хайко Мааса после его интервью РИА Новости в лжи и провокациях.
Она назвала заявление Мааса о том, что история с отравлением Алексея Навального «не является предметом российско-германских отношений» тактической уловкой Берлина, прикрывающей курс «на обвал двусторонних связей».
Также она обвинила Мааса во лжи за его слова о том, что представители российской власти утверждали, будто Навальный отравил себя сам.

«Это чистая ложь. Никто таких утверждений никогда не делал. Воспринимаем эти слова главы МИД ФРГ не иначе как выходящий за рамки этики провокационный приём», — заявила она.

Захарова напомнила, что Берлин открыто уклоняется от собственных международно-правовых обязательств по оказанию России практического содействия в расследовании отравления Навального.
Ранее Маас заявил, что Россия располагает всем необходимым для того, чтобы провести расследование и установить причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
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Политика , Алексей Навальный , Мария Захарова , МИД , РИА Новости , Берлин , Германия
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