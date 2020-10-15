Эксперт дал оценку санкциям из-за Навального

"Запад уже не знает, каким образом попытаться ущемить Россию. И в ход идут самые фантастические обвинения, которые не имеют никакого отношения к реальности", — сказал Михайлов. "Все это выглядит по принципу "назло бабушке отморожу уши", потому что эти санкции бьют в первую очередь по Евросоюзу, поскольку мы являемся очень мощным государством, которое в известной степени обеспечивает гарантии защиты Европы от тяжелых последствий — войн, террористических атак и тому подобное", — сказал Михайлов.

По его словам, новые санкции со стороны Запада — это "мелкие укусы", на которые и не стоит обращать внимания.

"Тем более вряд ли тот же Александр Бортников, да и другие чиновники, так уж заинтересованы в поездках в Европу", — добавил собеседник агентства.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по Навальному подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признает, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.