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РФ обвинила ОЗХО в политической ангажированности 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
РФ обвинила ОЗХО в политической ангажированности
Фото: Газета.Ru
Руководство Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) демонстрирует политическую ангажированность в вопросах, касающихся Сирии. Об этом сообщает МИД РФ.
Говоря о докладах Миссии по установлению фактов предполагаемого применения химического оружия в Сирии (МУФС) по инцидентам в Аллепо и Саракибе МИД РФ отметил, что миссия как правило выпускает свои доклады к заседаниям СБ ООН или руководящих органов ОЗХО.

"Расследования проводятся этой спецмиссией, как правило, дистанционно и без выезда на место, а основным источником информации служат соцсети и аффилированные с террористическими группировками НПО", — говорится в сообщении.

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Политика , МИД , ОЗХО , Совбез ООН , Сирия
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