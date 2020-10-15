«Русский младший брат» Кадырова получил высокий пост

Висита Кадыров (Виталий Пигов), приемный брат главы Чечни Рамзана Кадырова , получил высокий пост в республике — его назначили заместителем руководителя Роспотребнадзора . Об этом сообщает «Грозный-Информ».

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев представил Кадырова коллективу. По его словам, он прошел особую школу — школу главы республики. Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Рита Термулаева отметила, что новое назначение в условиях пандемии окажет большую поддержку ведомству.

О назначении «русского младшего брата» Кадырова стало известно 14 октября — на следующий день после его дня рождения.

Приемный брат главы республики родился 13 октября 1989 года в Грозном и получил имя Виталий Пигов. В интервью «Известиям» в 2006 году он рассказывал, что попал в детский дом после начала боевых действий в Чечне — отец ушел из семьи, а мать и бабушка умерли. С Рамзаном Кадыровым он познакомился, когда глава Чечни пришел в приют ко Дню защиты детей. Пигова и еще трех воспитанников приюта позвали погостить у Кадырова неделю, на пятый день глава Чечни предложил детям стать его братьями, и Пигов сразу согласился. Мальчика усыновила мать Кадырова Аймани.

В 2013 году Виталий Пигов, сменивший имя на Виситу Кадырова, стал помощником главы Чечни.