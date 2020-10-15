Путин сделал тревожное заявление о безработице

Сегодня, как сообщал «Рамблер», глава государства провел встречу с главой Карачаево-Черкессии Рашидом Темрезовым. В ходе нее последний доложил, что в регионе есть определенные проблемы в общественно-политической ситуации. В качестве примера он привел рост регистрируемой безработицы по итогам первого полугодия 2020 года.
Темрезов ответил, что видит решение проблемы в том числе в реализации большого пакета инвестиционной программы по устойчивому развитию экономики республики, развитии реального сектора экономики, создании новых высокотехнологичных рабочих мест и развитии туризма.