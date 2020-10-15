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Путин сделал тревожное заявление о безработице

Артём Кульша
44 минуты назад
В России обостряется проблема безработицы. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, заявил президент страны Владимир Путин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», глава государства провел встречу с главой Карачаево-Черкессии Рашидом Темрезовым. В ходе нее последний доложил, что в регионе есть определенные проблемы в общественно-политической ситуации. В качестве примера он привел рост регистрируемой безработицы по итогам первого полугодия 2020 года.
«У вас растет и промышленное, и сельхозпроизводство, рост такой стабильный, и в то же время достаточно высокий уровень безработицы. Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране. Какие у вас есть соображения по поводу того, что можно сделать в сегодняшней ситуации дополнительно?» — спросил Путин.
Темрезов ответил, что видит решение проблемы в том числе в реализации большого пакета инвестиционной программы по устойчивому развитию экономики республики, развитии реального сектора экономики, создании новых высокотехнологичных рабочих мест и развитии туризма.
Ранее сенатор Валерий Рязанский заявил, что решение о продлении выплат, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, примет правительство в зависимости от ситуации с материальным положением граждан — если оно будет предельно напряженным, то выплаты будут продлены.
Политика,Видео,Валерий Рязанский,Владимир Путин,Россия,
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