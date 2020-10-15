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В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе 

РИА Новости 1 час назад
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе
Фото: РИА Новости
Размещение миротворцев в Карабахе возможно только с согласия и Армении, и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Первостепенный вопрос здесь, готовы ли на это противоборствующие стороны, а именно Азербайджан и Армения. Любое размещение любых миротворцев, наблюдателей — кого бы то ни было — возможно только с согласия обеих сторон", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия отправить свой контингент миротворцев в Нагорный Карабах.

"Пока мы с вами не слышали на это ответ", — добавил он.

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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Азербайджан , Армения
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