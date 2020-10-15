Кремль назвал условие размещения миротворцев в Карабахе 

«Первостепенный вопрос здесь, готовы ли на это противоборствующие стороны, а именно Азербайджан и Армения. Любое размещение любых миротворцев, наблюдателей — кого бы то ни было — возможно только с согласия обеих сторон», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, готова ли Россия отправить свой контингент миротворцев в Нагорный Карабах.