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Кремль назвал условие размещения миротворцев в Карабахе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Размещение миротворцев в Карабахе возможно только с согласия и Армении, и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Первостепенный вопрос здесь, готовы ли на это противоборствующие стороны, а именно Азербайджан и Армения. Любое размещение любых миротворцев, наблюдателей — кого бы то ни было — возможно только с согласия обеих сторон», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, готова ли Россия отправить свой контингент миротворцев в Нагорный Карабах.

«Пока мы с вами не слышали на это ответ», — добавил он.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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