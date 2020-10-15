Кремль анонсировал ответ на санкции из-за Навального 

Россия ответит на санкции из-за инцидента с политиком Алексеем Навальным в соответствии со своими интересами. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сегодня Совет Европейского союза ввел из-за инцидента с Навальным ограничительные меры в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, главы управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.
После этого Песков сообщил, что Кремль проанализирует ситуацию и ответит Евросоюзу таким образом, который будет лучше всего соответствовать собственным интересам России. Также он опроверг наличие в Кремле рабочей группы по дискредитации Навального.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы. С тех пор он неоднократно обвинял в своем отравлении власти России.
Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ЕС высокомерно смотрит на Москву, но та не станет унижаться, отчитываясь за все грехи. При этом он выразил уверенность, что, несмотря на это, экономические отношения между Россией и Европейским союзом должны сохраняться.