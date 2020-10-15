Кремль анонсировал ответ на санкции из-за Навального 

После этого Песков сообщил, что Кремль проанализирует ситуацию и ответит Евросоюзу таким образом, который будет лучше всего соответствовать собственным интересам России. Также он опроверг наличие в Кремле рабочей группы по дискредитации Навального.

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы. С тех пор он неоднократно обвинял в своем отравлении власти России.