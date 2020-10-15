Путин заявил об обострении проблемы безработицы в России 

« (В регионе) достаточно высокий уровень безработицы. Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране», — сказал глава государства, передает ТАСС.

Кроме того, Путин принял приглашение главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова приехать в республику.

«Я хотел бы вас от всей души, очень искренне, от лица всех жителей еще раз поблагодарить и пригласить в Карачаево-Черкесскую Республику. Мы, согласно вашему указу, в 2022 году будем отмечать 100-летие республики, и хотел бы вас пригласить посетить КЧР, когда у вас будет такая возможность», — сказал Темрезов.

«Хорошо. Я бываю у вас редко, но бываю с большим удовольствием, с интересом смотрю за тем, как республика развивается. Спасибо вам большое, мы обязательно это сделаем», — ответил Путин.

В сентбяре Путин говорил, что рост безработицы в России на 1,7% является тревожным сигналом, однако в целом ситуация гораздо лучше, чем в других странах. В то же время он выразил уверенность, что справиться с ростом безработицы в стране удастся в 2021 году. По словам президента, одним из путей решения проблемы безработицы является использование механизма социального контракта. Он подчеркнул, что регистрация участников этой программы самозанятыми не является конечной целью.