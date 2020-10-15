Захарова оценила возможное прекращение диалога с ЕС

"Если мы говорим о Российской Федерации и о том бизнесе, о тех делах, в которых с Европейским союзом участвует Россия в целом как государство, Москва политически — когда мы подводили своих коллег из ЕС? Может быть, мы прерывали поставки газа, может быть, мы на ниве энергодипломатии были нечистоплотны — когда такое было? Десятилетиями мы поставляли ресурсы, десятилетиями являлись надежным оператором, несмотря на то что менялось не только название, но и политический строй в нашей стране — ресурсы как поставлялись, так и поставляются", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы свою надежность показали и демонстрировали на протяжении десятилетий. Мало того, в кризисные моменты для наших западных партнеров мы всегда приходили им на помощь", — подчеркнула официальный представитель МИД.
"Поэтому вопросы адресуйте им: что они имеют в виду, и пусть они теперь доказывают свою надежность как партнеров", — сказала Захарова.