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Захарова высказалась о возможном прекращении диалога с Евросоюзом

РИА Новостииещё 4
17 минут назад
Россия десятилетиями демонстрировала Западу свою надежность как партнера, для западных коллег настало время ответить тем же, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова оценила возможное прекращение диалога с ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отвечая на вопрос, возможны ли дальнейшие взаимоотношения с ЕС и могут ли "последней каплей" стать новые антироссийские санкции, она посоветовала спросить у западных партнеров, чего они добиваются.
Ранее главы МИД стран Евросоюза достигли политического решения по новым ограничительным мерам. Накануне, во вторник, глава МИД Сергей Лавров, комментируя ситуацию, не исключил, что Россия может прекратить диалог с Евросоюзом.
"Если мы говорим о Российской Федерации и о том бизнесе, о тех делах, в которых с Европейским союзом участвует Россия в целом как государство, Москва политически — когда мы подводили своих коллег из ЕС? Может быть, мы прерывали поставки газа, может быть, мы на ниве энергодипломатии были нечистоплотны — когда такое было? Десятилетиями мы поставляли ресурсы, десятилетиями являлись надежным оператором, несмотря на то что менялось не только название, но и политический строй в нашей стране — ресурсы как поставлялись, так и поставляются", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что России незачем отчитываться о своей надежности как партнера.
"Мы свою надежность показали и демонстрировали на протяжении десятилетий. Мало того, в кризисные моменты для наших западных партнеров мы всегда приходили им на помощь", — подчеркнула официальный представитель МИД.
"Поэтому вопросы адресуйте им: что они имеют в виду, и пусть они теперь доказывают свою надежность как партнеров", — сказала Захарова.
Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД,ЕС,Россия,
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