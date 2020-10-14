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Цеков: Россия может направить миротворцев в Нагорный Карабах

News.ru
48 минут назад
Российские власти могут направить своих миротворцев в Нагорный Карабах для сохранения режима прекращения огня.
Цеков: Россия может направить миротворцев в Карабах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом в интервью РИА Новости заявил сенатор Сергей Цеков.
Политика,Сергей Цеков,РИА Новости,Россия,
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