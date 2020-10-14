Лавров заявил о контроле Путина над переговорами по Карабаху 

«Переговоры были уникальными, но отмечу, что в решающий момент свой вклад внёс президент. Он контролировал наши ночные бдения. В ночи он нам звонил, подключался и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, потому что важно было согласовать вопрос, что перемирия будет недостаточно без соблюдения режима прекращения огня. За последние дни я контактировал с коллегами в Баку и Ереване, то же делали Шойгу и Путин со своими коллегами. Необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать механизм прекращения огня», — сказал Лавров.