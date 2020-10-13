Медведев предложил бесплатно раздавать лекарства россиянам 

«Нужно поставить задачу по обеспечению лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств», — цитирует его пресс-служба «Единой России». По словам Медведева, осуществить такую идею можно с привлечением механизмов обязательного лекарственного страхования в стране.