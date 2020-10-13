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Медведев предложил бесплатно раздавать лекарства россиянам 

Ura.Ru 49 минут назад
Лекарства, назначенные по рецепту врача, россияне должны получать бесплатно, считает зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Такое заявление он сделал на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы партии.

«Нужно поставить задачу по обеспечению лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств», — цитирует его пресс-служба «Единой России». По словам Медведева, осуществить такую идею можно с привлечением механизмов обязательного лекарственного страхования в стране.

На заседании председатель «Единой России» отметил, что в новой программе нужно уделить внимание сфере здравоохранения, в частности ее цифровизации. Медведев добавил, что важным моментом является поддержка медиков, развитие отечественной фармпромышленности и другие аспекты.
Лекарства подорожали в России на 20%
Ранее СМИ сообщили, что цены на жизненно важные лекарства могут поднять. Подорожание связано в том числе с нерентабельностью их производства, напоминает телеканал 360. Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев предложил включить в список жизненно важных лекарств препарат для пациентов со спиральной мышечной атрофией, пишет РАПСИ.
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Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Валерий Фадеев , Совет по правам человека , Единая Россия , Совет безопасности РФ , РАПСИ , Телеканал "360° Подмосковье"
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