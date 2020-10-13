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Косачев отверг обвинения Норвегии в адрес России в кибератаке против парламента 

Парламентская газета и ещё 2 54 минуты назад
Косачев отверг обвинения Норвегии в кибератаке
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Председатель Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал бездоказательными обвинения Норвегии в адрес России в кибератаке на парламент (Стортинг) в августе, передает ТАСС.
Ранее норвежский законодательный орган сообщил, что в результате кибератаки 24 августа неизвестные хакеры получили доступ к электронной почте ряда депутатов. Полицейская служба безопасности (PST) пообещала выяснить, стоит ли за кибератакой «какое-либо государство».
13 октября Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что за августовской кибератакой на норвежский парламент стоит Россия.

«Как всегда, предъявлены обвинения без утруждения себя доказательствами и каких-либо предложений в адрес России обсудить этот инцидент на уровне экспертов», — заявил на это Косачев.

Сенатор напомнил о другом инциденте, когда в Осло «по навету сотрудника норвежского парламента был безосновательно на месяц задержан сотрудник аппарата Совета Федерации, а когда обвинения не подтвердились, ни парламент, ни МИД Норвегии даже не удосужились извиниться».
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Комментарии
Политика , Другое , Константин Косачев , МИД , Комитет Совета Федерации по международным делам , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Норвегия
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