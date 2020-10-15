Слуцкий прокомментировал санкции Евросоюза по Навальному 

"Россия, безусловно, ответит на санкции Евросоюза и Великобритании из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. Уверен, ответ будет более чем адекватным в ситуации, которую Запад довел до абсурда. Россия не приемлет голословные обвинения, не собирается оправдываться и не намерена вестись на откровенные фейки и провокации", — сказал Слуцкий журналистам.