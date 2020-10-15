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Слуцкий прокомментировал санкции Евросоюза по Навальному 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Слуцкий прокомментировал санкции Евросоюза по Навальному
Фото: РИА Новости
Россия не приемлет голословные обвинения и не намерена вестись на откровенные фейки и провокации, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя введение в действие санкций ЕС из-за инцидента с Алексеем Навальным.
Ранее ЕС ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным, россиянам запретили въезд на территорию союза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения ЕС — директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.

"Россия, безусловно, ответит на санкции Евросоюза и Великобритании из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. Уверен, ответ будет более чем адекватным в ситуации, которую Запад довел до абсурда. Россия не приемлет голословные обвинения, не собирается оправдываться и не намерена вестись на откровенные фейки и провокации", — сказал Слуцкий журналистам.

Депутат отметил, что разделяет "здоровый пессимизм" главы МИД РФ Сергея Лаврова на предмет перспектив дальнейшего развития сотрудничества с институтами ЕС в свете последних решений.

"Здравый смысл и конструктив, к сожалению, стали жертвами политизированного подхода и антироссийской истерии", — добавил Слуцкий.

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Комментарии
Политика , Европа , Андрей Ярин , Алексей Навальный , Леонид Слуцкий , Сергей Лавров , Александр Бортников , Сергей Кириенко , Сергей Меняйло , ФСБ , Администрация Президента РФ , МИД , ЕС , Комитет госдумы по международным делам
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