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Лавров допустил возможность прекращения диалога с ЕС 

RT на русском и ещё 17 59 минут назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона может прекратить диалог с Евросоюзом, если в западных странах не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Россией.

«У нас всегда было чувство собственного достоинства, последние 20 лет, но те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора — наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться», — сказал Лавров.

Он также добавил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что «с нынешней российской властью геополитического партнёрства не получается».

«Так тому и быть, если они этого хотят», — сказал он.

Лавров также заявил, что «не будет подробно вдаваться в факты, которых предостаточно, того, как Евросоюз совершенно неподобающе, неприемлемо ведет себя в связи с тем же инцидентом с Навальным».
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Политика , Видео , Сергей Лавров , ЕС , Еврокомиссия
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